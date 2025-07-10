Путин: "Славянский базар" вносит вклад в упрочение связей РФ и Белоруссии

Президент России подчеркнул насыщенную и разнообразную программу фестиваля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив вклад мероприятия в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества России и Белоруссии.

"Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз - "Через искусство к миру и взаимопониманию" - в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул насыщенную и разнообразную программу "Славянского базара". Он отметил, что на нескольких фестивальных площадках выступят известные певцы и артисты, музыкальные, фольклорные и эстрадные коллективы, будут представлены многочисленные театральные постановки, выставки и презентации. Президент также заметил, что большое внимание уделено детской аудитории. В рамках фестиваля запланированы различные творческие конкурсы для юных исполнителей.

"Особое место в программе занимают мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - важнейшего события нашей общей истории. Уверен, великая сила искусства поможет сохранить благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками, передать подрастающим поколениям завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи", - добавил Путин.

Он выразил признательность всем, кто принял участие в организации фестиваля, пожелал его участникам вдохновения и успехов, а гостям - ярких, незабываемых впечатлений.

Фестиваль стартовал 8 июля, в течение пяти дней будут работать тематические выставки, пройдут выступления творческих коллективов и исполнителей из десятков стран, будут показаны спектакли и мюзиклы. В рамках мероприятия состоится конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск" и одноименный детский музыкальный конкурс. Официальная церемония закрытия пройдет вечером 13 июля.