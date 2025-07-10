Артюхов: Ямал должен стать "территорией детства"

Губернатор ЯНАО отметил, что в регионе действуют эффективные меры поддержки семьи и рождаемости

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) должен стать "территорией детства", где будет создана вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания семей с детьми. Об этом на форуме "Территория смыслов" сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети", губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Мы перед собой поставили задачу сделать Ямал лучшей территорией детства. Как уже до этого было видно, что демография хорошая, детей действительно много, поэтому все, что касается ребенка, - это все абсолютно приоритет. Инфраструктура, новые садики, школы, благоустройство, детские площадки - все должно отвечать, в первую очередь, интересам детства", - сказал он.

Артюхов напомнил, что в регионе действуют эффективные меры поддержки семьи и рождаемости. Например, для коренных народов на Ямале введен специальный чумовой капитал. "При рождении второго ребенка выдается полный набор традиционного жилища. На самом деле, это примерно 600-700 тыс. рублей. <…> И это хорошая мера поддержки. У нас вообще среди коренных [народов] очень хорошая демография - в любых традиционных сообществах до сих пор еще 4, 5, 6 детей - часто встречающаяся картинка, и, конечно, надо максимально стимулировать, в том числе такими вот уже специальными мерами", - добавил губернатор.

Кроме того, Артюхов сообщил, что в регионе также предоставляется софинансирование до 80% от стоимости на проведение генетических исследований для родителей и малышей. А в его сопроводительной презентации также указано, что в 2024-2025 гг. было выдано порядка 4 тыс. сертификатов на бесплатное репродуктивное обследование молодоженам.

О форуме

XI Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проходит в Солнечногорске с 7 июля по 4 августа. Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Федеральное государственное автономное учреждение "Дирекция по организации молодежных форумов и программ". Форум проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Он состоит из тематических смен, каждая из которых длится в среднем пять дней.

Образовательная программа включает лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии, спортивные и культурные мероприятия. В текущем году всего запланировано пять смен: "Семья" (7-11 июля), "Добро" (13-17 июля), "Созидание" (19-23 июля), "Единство" (25-29 июля) и "Служение" (31 июля - 4 августа).