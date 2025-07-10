В Москве более 200 пар поженились на Всероссийском свадебном фестивале

Организаторы приняли решение проводить мероприятие ежегодно

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца" завершился в четверг в Национальном центре "Россия" в Москве. В ходе фестиваля брак заключили 206 пар, сообщили в пресс-службе центра.

"Всероссийский свадебный фестиваль - торжество искренней любви и всенародного единства - стартовал 8 июля, в День семьи, любви и верности, и продлился три дня. Его ключевыми событиями стали церемонии единовременной регистрации браков влюбленных со всей России - на фестивале создали семьи 206 пар", - говорится в сообщении.

Организаторы приняли решение проводить фестиваль ежегодно. На церемонии закрытия объявили пары-победителей в семи номинациях: "Профессиональная гордость", "Большая семья - большая любовь", "Творческий союз", "Любовь вне времени", "Первая любовь: сбывшаяся мечта", "Влюбленные в дело и друг друга", "Два сердца - одна мечта".

В рамках фестиваля также состоялись паблик-токи, мастер-классы, лекция, гастрономическое представление, литературный клуб и концерт. Они были посвящены традициям российских свадеб, современным свадебным трендам и построению семейных отношений.