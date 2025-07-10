В Москве второе лето подряд отмечают "Египетские ночи"

В Гидрометцентре сообщили, что до конца недели ночные температуры будут в диапазоне 20-22 градусов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Египетские ночи" вернулись в Москву текущим летом, до конца недели значения будут в диапазоне 20-22 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве действительно фиксируется высокая температура ночью, настоящие "египетские ночи". И в течение недели ситуация продолжится", - сказал он.

На сайте Гидрометцентра России отмечается, что до конца недели ночные температуры будут в диапазоне 20-22 градусов.

В июле прошлого года в центре европейской России отмечались аномально жаркие ночи, по температуре схожие с климатом Египта.

Ранее Вильфанд в интервью ТАСС сообщал о том, что "египетские ночи" с очень теплой температурой воздуха придут на территорию центра европейской части России этим летом и ситуация повторится. Также он уточнял, что летом все чаще встречаются температуры, которые раньше были нехарактерны для этих территорий.