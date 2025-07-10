В Москве пройдет фестиваль "Дачное Царицыно"

Гостей мероприятия ждут спектакли, интерактивные зоны, арт-инсталляции, фотовыставка, игры на свежем воздухе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/ Фестиваль "Дачное Царицыно" пройдет на территории музея-заповедника "Царицыно" с 11 по 20 июля. В 2025 году он посвящен теме "История одного дома", сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"С 11 по 20 июля Зеленый партер музея-заповедника "Царицыно" превратится в большой уютный дом, где каждая условная "комната" - это отдельная вселенная музыки, театра, творчества и теплых воспоминаний, ведь в 2025 году фестиваль "Дачное Царицыно" посвящен теме "История одного дома". Гостей традиционно ждет море музыки, лучшие спектакли, интерактивные зоны, арт-инсталляции, фотовыставка, игры на свежем воздухе и нескончаемый позитив", - говорится в сообщении.

На фестивале выступят заслуженный артист РФ Евгений Маргулис, композитор и музыкант Глеб Андрианов, Настя Абруцкая и группа JUST4YOU, певица Ульяна Мамушкина, группа CKAZKI, московская группа Marimba Plus, а также колумбийская певица Мария Мулата и другие. Кроме того, солист цирка "Дю Солей" Андрей Кислицин представит спектакль "Двойное непостоянство", также в программе еще три спектакля.

Площадка фестиваля будет разбита на несколько зон: "гостиную", "кухню", "палисадник", "детскую", "летнюю террасу" и "чердак". В рамках фестиваля состоится более 100 мастер-классов: кулинарные, художественные, по созданию украшений, вышивке и другие. Кроме того, на мероприятии будут доступны экскурсии, развлечения для детей и игры на свежем воздухе.

Фестиваль включает в себя более 150 разных событий. Мероприятия в рамках фестиваля будут бесплатными. Большая фестивальная площадка расположится рядом с Черногрязскими воротами. Ежедневно программа "Дачного Царицына" будет начинаться в 10:00 с зарядки. С подробной программой можно познакомиться на официальном сайте музея-заповедника.

Впервые фестиваль "Дачное Царицыно" прошел в 2018 году. За время проведения его гостями стали более 1,5 млн человек, было проведено более 500 мастер-классов и более 300 спектаклей и концертов для взрослых и детей.