В Госдуме напомнили о скидках на оплату ЖКХ для многодетных семей

Минимальный размер льготы составляет 30%, отметил зампред комитета ГД по строительству Сергей Колунов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Многодетные семьи в России могут получить скидку на оплату услуг ЖКХ от 30%, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"В России предусмотрены льготы по ЖКХ для многодетных семей, они могут включать различные виды помощи. Так, многодетные семьи могут получить скидку на оплату ЖКУ, размер которых устанавливается региональными властями. Минимальный размер скидки установлен федеральным законом, он составляет 30%. Однако часто регионы скидку делают больше - в Подмосковье, например, она может достигать 50%", - пояснил Колунов.

По его словам, она начисляется автоматически, как только семья становится многодетной.

Кроме того, во многих регионах многодетным семьям предоставляется право не платить за содержание жилого помещения полностью или частично, добавил депутат.