Буцкая призвала регионы закупать школьную форму у отечественных производителей

Указ президента о поддержке многодетных семей рекомендует обеспечивать школьников униформой на весь срок их обучения, напомнила зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Регионам, которые предоставляют детям из многодетных семей школьную форму, стоит закупать ее у отечественного производителя. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

Депутат напомнила, что в президентском указе о мерах поддержки многодетных семей регионам рекомендовано обеспечивать школьников из таких семей школьной и спортивной формой на весь срок их обучения.

"Если регионы закупают для многодетных семей школьную форму, то вот здесь стоит поддержать своего российского производителя. В Тверской области есть прекрасный пример, когда правительство региона одним социальным рублем поддерживает и производителя школьной формы, и свои многодетные семьи", - сказала депутат.

По словам парламентария, каждый регион индивидуален, поэтому меры поддержки, которые предоставляются семьям, в том числе на приобретение школьной формы, должны быть с учетом уровня жизни в регионе.

"Каждый регион должен по-своему решать, исходя из того, если у них в регионе производитель школьной формы, какова стоимость проживания в регионе. Мы знаем, что даже средний прожиточный минимум в регионах разный", - сообщила Буцкая.