Мельница кабаре "Мулен Руж" вновь начала вращаться

Крылья мельницы оставались статичными больше года

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Крылья мельницы знаменитого кабаре "Мулен Руж" вновь начали вращаться спустя более года после обрушения старых крыльев, передает корреспондент ТАСС.

Крылья начали вращаться около 23:00 по парижскому времени под музыку и фейерверки. Артисты кабаре вышли на улицу перед заведением в костюмах с перьями и блестками, в связи с чем на короткое время было перекрыто движение транспорта рядом с заведением. Попозировав публике и представителям СМИ, артисты вернулись обратно в здание "Мулен Руж".

"Красные крылья, установленные в 1889 году на крыше самого известного кабаре в мире, практически никогда не переставали вращаться до инцидента в 2024 году", - сообщили в пресс-службе "Мулен Руж".

Старые крылья рухнули в ночь с 24 на 25 апреля 2024 года, после чего вместо них были установлены новые, однако они были статичными.

"Мулен Руж" был открыт в 1889 году на бульваре Клиши в XVIII округе столицы перед началом Всемирной выставки, на которой гостям была представлена другая достопримечательность Парижа - Эйфелева башня.