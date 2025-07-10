Родственники завербованной ГУР украинской журналистки Буцко живут в России

Сейчас корреспондент следит за ситуацией в Сумской области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Отец и брат украинской журналистки Дианы Буцко, которая работает на Главное управление разведки Минобороны Украины, живут в России. Это следует из данных, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее жительница Житомира Буцко обвинялась в незаконном пересечении российской границы - за проникновение в Курскую область. Сейчас журналистка активно следит за ситуацией в Сумской области. Ранее она опубликовала информацию о том, что весь штаб батальона ВСУ дезертировал на данном участке фронта.