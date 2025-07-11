Гладков: восстановление в Репяховке и Вязовом не могут начать из-за близости к границе

В остальных населенных пунктах, в том числе в поселке городского типа Красная Яруга, специалисты уже начали работы, отметил губернатор Белгородской области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Белгородской области не могут приступить к восстановлению поврежденной в результате атак ВСУ инфраструктуры в селах Репяховка и Вязовое Краснояружского района из-за его близости к границе с Украиной. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Вячеслав Гладков.

"Мы пока не понимаем объем в нескольких селах: Репеховка и Вязове, так как они [находятся] слишком близко к границе, и мы восстановительную работу там не начали", - сказал он.

В остальных населенных пунктах, в первую очередь в поселке городского типа Красная Яруга, специалисты уже приступили к восстановлению повреждений. "Но там (в Красной Яруге - прим. ТАСС) не очень большое разрушение. Поэтому восстановление у нас идет стабильно, исходя из оперативной обстановки", - добавил Гладков.