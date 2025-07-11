Миронов предложил ввести аналог "Пушкинской карты" для семей с детьми

Начинать приобщение к русской культуре, к традиционным и семейным ценностям надо с самых ранних лет, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" предлагает реализовать в РФ проект "Тютчевская карта" - аналог "Пушкинской карты" для семей с детьми.

"Убежден, положительный опыт "Пушкинской карты" надо распространить на семьи с дошкольниками, школьниками младших и средних классов. Трудно переоценить важность посещения театров, музеев и выставок для воспитания детей. <…> С учетом того, что ключевую роль в воспитании играют родители, мы предлагаем включить их в число участников программы "Тютчевская карта", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, начинать приобщение к русской культуре, к традиционным и семейным ценностям надо с самых ранних лет. Поэтому необходимо создать программу по аналогии с проектом "Пушкинская карта" для детей в возрасте от 4 до 14 лет и их родителей, добавил депутат. "Сегодня жизнь показывает, что наше предложение более чем актуально - для огромного числа семей посещение культурных мероприятий становится роскошью", - подчеркнул председатель партии.