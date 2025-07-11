На Колыме заявили, что уделяют особое внимание сохранению культуры и языков КМНС

Межнациональные отношения в регионе оценили как стабильные

МАГАДАН, 11 июля. /ТАСС/. Межнациональные отношения в Магаданской области оцениваются как стабильные. Особое внимание уделяется сохранению традиционного уклада жизни, культуры и языка представителей коренных малочисленных народов Севера, и это - результат работы органов власти всех уровней и институтов гражданского общества, сообщили в пресс-службе Магаданской областной думы.

"Несмотря на стабильные межнациональные отношения и высокий уровень российско-гражданской идентичности в нашем регионе, постоянно возникают внешние вызовы, требующие оперативных решений. Сохранение добрососедских отношений между представителями сотни национальностей, проживающих на Колыме, - совместная задача органов власти всех уровней и институтов гражданского общества. Особое внимание уделяется сохранению традиционного уклада жизни, хозяйственной деятельности, культуры и языка представителей коренных малочисленных народов Севера", - обозначил председатель Магаданской облдумы Сергей Абрамов по итогам окружного семинара-совещания "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Дальневосточного федерального округа, по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года".

В ходе семинара-совещания участники обсуждали основные итоги выполнения стратегии в 2024 году, ход реализации пилотного проекта по созданию центров социальной и культурной адаптации иностранных граждан, меры по укреплению общероссийской гражданской идентичности и снижению рисков конфликтов на этнической почве. Регионы представили данные о состоянии межнациональных отношений в своих субъектах, обозначили проблемные вопросы и наметили пути их решения, внесли предложения по повышению эффективности реализации стратегии на Дальнем Востоке.

Ранее заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов высоко оценил показатели Магаданской области в сфере межэтнических отношений. Около 82% жителей Колымы считает их доброжелательными - это один из лучших результатов на Дальнем Востоке.