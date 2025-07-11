В ЛНР планируют отремонтировать около 3,5 тыс. км автодорог к 2030 году

Как сообщила сенатор от республики Ольга Бас, это повысит долю дорог в нормативном состоянии до 60%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) запланировали до 2030 года провести ремонт почти 3,5 тыс. км автодорог, что позволит привести к нормативному состоянию до 60% дорожной сети региона. Об этом сообщила ТАСС сенатор от Луганской Народной Республики Ольга Бас.

Ранее в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития данных регионов президент России Владимир Путин сообщил, что Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень "по всем показателям и по качеству жизни людей к 2030 году".

"[В ЛНР] активно восстанавливаются дороги к 2030 году планируется отремонтировать почти 3,5 тыс. километров, что повысит долю дорог в нормативном состоянии до 60%", - сказала Бас.

В 2024 году за средства федерального бюджета, регионального бюджета, в том числе дорожного фонда республики и средства шефов-регионов было восстановлено 965 км автомобильных дорог Луганской Народной Республики. В 2025-м запланирован ремонт более 300 км автодорог региона.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования ЛНР составляет более 12,8 тыс. км, из них федеральных - 445,9 км, региональных и межмуниципальных - 3,4 тыс. км.