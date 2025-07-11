В Крыму аномальная жара может усугубить засуху

Максимальная температура воздуха в эти дни составит 38 градусов тепла, далее 13-14 июля будет до 36-37 градусов тепла

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Аномально высокая температура летом 2025 года может усугубить почвенную засуху в Республике Крым. Об этом сообщил ТАСС доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

Штормовое предупреждение об аномальной жаре действует и в Республике Крым: с 8 по 12 июля средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов. Максимальная температура воздуха в эти дни составит 38 градусов тепла, далее 13-14 июля будет до 36-37 градусов тепла. При этом до конца месяца осадков преимущественно не ожидается.

"Крым уже вошел в засушливый период, и, хотя глобальных негативных процессов, связанных с засухой, пока не наблюдается, текущая аномальная жара может усугубить ситуацию. Высокие температуры ускоряют испарение влаги из почвы, растительности и водоемов, что приводит к более сухим условиям. Это особенно актуально для Крыма, где водные ресурсы и без того ограничены", - сказал Вахрушев.

Он пояснил, что волны жары часто сопровождаются устойчивыми антициклонами, которые подавляют выпадение осадков, уменьшая в целом приток влаги. В условиях изменения климата в Крыму наблюдается неравномерное распределение осадков: где-то их становится больше, а где-то меньше. Во время жары и засушливых периодов этот контраст может стать еще более заметным, усиливая локальные засухи.

"На данный момент засуха не достигла критического уровня, но сочетание высоких температур и измененных осадков может сделать засушливые явления более частыми и выраженными в будущем. Для предотвращения серьезных последствий необходимы мониторинг и гибкое управление водными ресурсами", - сказал эксперт.

Проблема воды в Крыму

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень которой существенно зависит от выпадающих осадков и из рек, питающих водохранилища.

Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур. Как ранее сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдают гибель посевов яровых и озимых культур. Из-за гибели урожая режим ЧС был введен в восьми районах Республики Крым из-за гибели культур в связи с засухой.