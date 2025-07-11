В Новосибирске в архиве нашли аттестат зрелости и зачетную книжку сестры Булгакова

Как сообщили в пресс-службе НГПУ, аттестат был выдан женской гимназией Святой Екатерины в Киеве

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Аттестат зрелости и зачетную книжку сестры Михаила Булгакова - Варвары Афанасьевны - обнаружили в архиве Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Булгакова переехала из Киева в Новосибирск к своему ранее сосланному сюда мужу Леониду Каруму в 1934 году, здесь она преподавала немецкий язык в школах и заочно обучалась на факультете иностранных языков НГПИ. Из трех государственных экзаменов один она сдала на "отлично" (немецкий язык) и два - на "хорошо" (основы марксизма-ленинизма и педагогика). Любопытно, что в зачетной книжке можно увидеть оценку "хор." на экзамене по латыни, поставленную ее же мужем. Карум преподавал немецкий язык и латынь в медицинском институте и на факультете иностранных языков НГПИ. Умерла сестра Михаила Булгакова в 1956 году.

"Среди разобранных документов нам попался аттестат зрелости 1913 года. Мы сразу обратили внимание на его необычный вид - не голубой, как был у подобных дореволюционных аттестатов, а белый, праздничный - в честь 300-летия династии Романовых, с портретами основателя династии Михаила Федоровича и правившего в тот момент Николая II. Аттестат был выдан женской гимназией Святой Екатерины в Киеве. Имя обладателя - Варвара Афанасьевна Булгакова, которая окончила 8 классов гимназии только на пятерки, или "весьма удовлетворительно", как сказано в документе", - рассказала доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Вера Спесивцева.

Документы Булгаковой были обнаружены в ходе работы над проектом ИИГСО НГПУ "Переплетение дел и судеб". В год 90-летия университета сотрудники вуза приступили к разбору и оцифровке самых старых фондов архива - документов 1930-1950-х годов. Далеко не все они сохранились - часть самых ранних документов была безвозвратно утеряна в годы Великой Отечественной войны во время переезда Новосибирского государственного педагогического института в Колпашево.