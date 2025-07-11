Более 50% респондентов рассчитывают получать от 70 тыс. рублей уже на первой работе, говорится в исследовании платформы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Больше половины российских школьников рассчитывают на зарплату от 70 тыс. рублей уже на первой работе, также каждый пятый школьник заинтересован в профессии блогера. Об этом свидетельствуют результаты исследования образовательной платформы "Умскул".

"Каждый пятый школьник заинтересован в профессии блогера, а 34% хотели бы работать в глобальных корпорациях. Хотя многие школьники ориентированы на "денежные" сферы, например, IT и цифровой маркетинг (25%) или модную индустрию (23%), значительная часть респондентов также видит себя в профессиях, не ассоциированных с высокими зарплатами", - говорится в итогах исследования.

В частности, в сфере культуры и искусства хотели бы работать 41% школьников, в науке и образовании - 24%. При этом финансово перспективная энергетическая отрасль привлекает всего 6%.

Аналитики выяснили, что 75% школьников считают высокий доход ключевым фактором выбора профессии, а 56% мечтают о собственном бизнесе. 54% рассчитывают на зарплату от 70 тыс. рублей уже на первой работе, а каждый четвертый хотел бы получать от 100 тыс. рублей. "Высокие ожидания и запрос на 70+ тыс. - не каприз, а следствие того, что поколение альфа растет в мире открытой информации. Они смотрят на доходы блогеров, ориентируются на вакансии в международных компаниях и с детства знают, что хорошо оплачиваемая работа может быть удаленной, гибкой и даже с элементами развлечения", - отмечают эксперты.

Согласно итогам исследования, поколение альфа ждет от работы не только финансовой, но и творческой реализации (52%), разнообразия и активности (50%), возможности внести вклад в общество (35%) и развития технологий (15%). Особое место в системе ценностей школьников занимает баланс между работой и личной жизнью - к нему стремятся 60% респондентов.

В опросе приняли участие 1 050 учеников 7-11-х классов.