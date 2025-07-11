В Благовещенске побит рекорд ночной температуры 86-летней давности

Температура воздуха составила плюс 21,4 градуса Цельсия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июля. /ТАСС/. Рекордно высокая ночная температура зафиксирована в Благовещенске, сообщили в Амурском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Благовещенске зафиксирована рекордно высокая ночная температура воздуха для этой даты - плюс 21,4 градуса Цельсия. Прежний рекорд превышен на 0,1 градуса Цельсия, он продержался 86 лет! 11 июля 1939 года в столице региона столбики термометров опускались до отметки плюс 21,3 градуса Цельсия", - проинформировали в центре.

Анализ показателей ночной температуры в Благовещенске 11 июля с 1914 года показал, что они находятся в диапазоне плюс 15 - плюс 19 градусов Цельсия с эпизодическими отклонениями в сторону тепла и холода на 2 градуса Цельсия.

Отмечается, что ночь пятницы 11 июля в Приамурье стала самой теплой с начала месяца. В большинстве районов области температуры держались на отметках около плюс 20 градусов Цельсия, самую высокую ночную температуру отметили в селе Константиновка - плюс 23,2 градуса Цельсия.

В пятницу дневная температура в Благовещенске и местами по западу области ожидается максимально близкой к рекордам.