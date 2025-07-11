ТАСС: установившаяся на юге РФ 40-градусная жара сохранится до следующей недели

По словам климатолога ЮФУ Александра Иошпы, в Ростовской области до следующей недели особенно жаркими будут предстоящие четыре дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Аномальная сорокоградусная жара, установившаяся на Юге России, будет сохраняться до конца следующей недели, сообщили ТАСС в гидрометцентрах южных регионов в четверг. На Кубани температура воздуха, по прогнозам метеорологов, превысит на 3-4 градуса климатическую норму.

Экстремальные температуры в начале июля накрыли европейскую часть России, включая Южный федеральный округ. По словам климатолога Южного федерального университета (ЮФУ) Александра Иошпы, в Ростовской области до следующей недели особенно жаркими будут предстоящие четыре дня, со вторника 15 июля температура воздуха ожидается в пределах 35-40 градусов.

"Сейчас среднесуточная температура в эти дни высокая, да, она уже составляет 24 градуса. Но я считаю, что до максимальной температуры 28,6 в прошлом году она не дойдет", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, максимально высокая температура в июле была зафиксирована в регионе в 2024 году, тогда среднемесячный показатель вырос на 4 градуса - до 28,6 градусов тепла при норме в 24 градуса. В регионе на фоне засухи вводили режим ЧС, а также веерные отключения электроэнергии на фоне дневной жары в 43 градуса.

О ситуации в регионах

В Краснодарском крае в связи с сильной жарой действует штормовое предупреждение до 14 июля, температура может достигать 40 градусов. Днем и вечером 11 и 12 июля местами по территории Кубани сохраняется вероятность ливней, гроз, града и шквалистого ветра до 25 м/с, а на участке от Анапы до Магри прогнозируется опасность формирования смерчей над морем.

Как сообщила ТАСС начальница отдела гидрометеорологического обеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Светлана Попова, температура воздуха в регионе в ближайшие дни превысит климатическую норму на 3-4 градуса. По ее словам, температурный рекорд июля в регионе в 2025 году пока не побит, однако в ближайшие дни сохраняется вероятность достижения значений, зафиксированных в 2021 году, когда воздух прогрелся до 41 градуса.

Экстренное предупреждение о сильной жаре объявили и в Адыгее на ближайшие дни. Температура воздуха может достигнуть местами 39 градусов, однако температурных рекордов пока установлено не было. "Пока без рекордов, а вот в прошлом году было существенное превышение экстремальных значений", - рассказал ТАСС в Гидрометцентре республики.

На автодорогах Адыгеи усилили контроль за ограничением движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта в связи с высокой температурой воздуха. Эти меры вступают в силу при дневной температуре выше 32 градусов и действуют с 09:00 до 21:00 мск. Как поясняют специалисты, в жару асфальт становится пластичным и может деформироваться под тяжестью многотонных грузовиков, что повышает риск аварий и ускоряет разрушение дорожного полотна.

Сильная жара до 42-43 градусов ожидается с 10 по 13 июля включительно на территории Калмыкии, сообщает пресс-служба. ГУ МЧС России по республике. Из-за жаркой и сухой погоды в республике участились ландшафтные пожары, ситуацию усугубляет ветер. По данным МЧС по республике, 11 июля местами ожидается усиление восточного ветра с порывами до 20 м/с, в отдельных районах - пыльная буря. Сильную жару до 40-41 градусов во второй половине дня с 11 по 13 июля прогнозируют и в Волгоградской области.

О погоде на Крымском полуострове

Штормовое предупреждение об аномальной жаре действует и в Республике Крым - с 8 по 12 июля средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов. Максимальная температура воздуха в эти дни составит 38 градусов тепла, далее 13-14 июля будет максимум 36-37 градусов тепла. "До конца месяца мы не ждем ослабления жары, будет 30-35 градусов по всему Крыму. В ближайшую неделю осадки ожидаются 12 июля, возможен небольшой кратковременный дождь, но он особо не повлияет на температуру воздуха. До конца месяца преимущественно без осадков", - уточнили в гидрометцентра Крыма. В Севастополе в ближайшие дни температура воздуха не будет превышать 31 градус тепла.

В Минздраве Республики Крым за последнюю неделю стали чаще вызывать скорую помощь из-за плохого самочувствия в связи с аномальной жарой - поступило 10 325 вызовов, что на 3,48% больше предыдущей. Отмечается обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Жара на юге существенно осложняет и пожароопасную ситуацию - зафиксированы крупные лесные пожары.