"Ромир": в РФ 87% опрошенных по-прежнему предпочитают курить обычные сигареты

Альтернативные электронные устройства используют 18% респондентов, указано в исследовании холдинга

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Почти 90% курящих россиян предпочитают сигареты, но почти каждый пятый уже отдал предпочтение альтернативным электронным устройствам, говорится в исследовании холдинга "Ромир" (есть в распоряжении ТАСС).

"87% опрошенных по-прежнему предпочитают обычные сигареты. Однако почти каждый пятый (18%) респондент уже отдал предпочтение альтернативным электронным устройствам", - говорится в исследовании.

Данные опроса показали различия в выборе способов курения в зависимости от типа населенного пункта. Сигареты наиболее распространены среди жителей городов-миллионников и сельской местности. Использование вейпов отмечается у 2% респондентов в городах-миллионниках и у 11% в городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек. Сигариллы чаще используют жители городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек. Возраст также является значимым фактором. Сигареты используют 100% респондентов в возрасте 55 лет и старше и 94% в возрасте 45-54 лет. Среди респондентов 18-24 лет 69% используют электронные сигареты, а 40% используют вейпы. Кальяны используют 11% респондентов в возрасте 25-34 лет. Сигариллы наименее популярны среди молодежи 18-24 лет.

Семейное положение респондентов также влияет на предпочтения. Сигареты чаще используют женатые или замужние респонденты, электронные сигареты чаще используют незамужние или неженатые, а также вейпы чаще используют незамужние или неженатые респонденты.

Согласно результатам исследования, 84% респондентов не отмечают увеличения частоты курения в последнее время. Однако выявлены различия по регионам и социально-демографическим группам. В Приволжском федеральном округе 23% опрошенных стали курить чаще, тогда как в Центральном округе отсутствие изменений отмечают 89% респондентов. Увеличение потребления никотина чаще фиксировали жители городов-миллионников и сельской местности, в то время как 88% респондентов из городов с населением 100 тыс. - 500 тыс. человек не заметили изменений.

В свою очередь возрастной анализ показывает, что увеличение частоты курения чаще отмечают респонденты 55 лет и старше и в возрасте 45-54 года. При этом 89% участников опроса 25-34 лет сообщили об отсутствии изменений. Уровень образования, как отмечают авторы исследования, также влияет на динамику: повышенную частоту курения чаще отмечают люди со средним образованием и средним специальным. Среди респондентов с высшим образованием 91% не наблюдают изменений в частоте потребления никотина.