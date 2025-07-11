В Москве прогнозируют переменную облачность и до плюс 36 градусов

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 31 - 36 градусов, вечером ожидается гроза, местами пройдет кратковременный дождь

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и температура воздуха до плюс 36 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице воздух прогреется до плюс 34 - плюс 36 градусов. В ночь на субботу температура опустится до 20-22 градусов тепла.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 31 - плюс 36 градусов, вечером ожидается гроза, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью может похолодать до 17 градусов тепла.

В Московском регионе из-за высокой температуры объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Кроме того, в Подмосковье с 17:00 до 20:00 мск будет действовать желтый уровень предупреждения в связи с грозой.