Гладков: в Белгородской области ВСУ осознанно бьют по детям, взрослым и старикам

Губернатор региона назвал это "чудовищным преступлением", которому, как он надеется, будет дана правовая оценки со стороны мирового сообщества

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Обстрелы мирных жителей в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины являются целенаправленными и осознанными. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Это осознанные действия врага, который бьет [по школам и детским садам] и пытается убить маленьких, больших, стариков, взрослых - всех без разбора", - сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор назвал это "чудовищным преступлением", которому, как он надеется, будет дана правовая оценки со стороны мирового сообщества.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск 12 июля.