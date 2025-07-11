Депутат Антропенко предложил работодателям ослабить дресс-код во время жары

Парламентарий призвал сотрудников, отвечающих за охрану труда, по согласованию переводить работников на гибридный график

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Работодателям стоит ослабить дресс-код для сотрудников на время жаркой погоды и подумать над переводом отдельных работников на гибридный график. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").

Парламентарий пояснил, что в некоторых странах работодателями уже вводятся дни или часы, когда сотрудники переходят на удаленный график работы или выходят на работу раньше, чтобы успеть все выполнить до жары. Ввести такие меры на законодательном уровне сложно, отметил он.

"Здесь больше идет речь о том, насколько работодатель заботится о здоровье сотрудников. Есть ли в офисных кабинетах жалюзи и кондиционеры, стоит ли кулер с водой. Важно также ослабить дресс-код и выбирать свободную одежду из натуральных тканей. Сотрудникам, отвечающим за охрану труда на предприятиях и в организациях, стоит предусмотреть такие часы и дни без перегрева и в каждом конкретном случае по согласованию переводить сотрудников на гибридный график, особенно тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне риска", - пояснил Антропенко.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ распространили экстренное предупреждение, согласно которому до 13 июля в дневные часы на территории Московской, а также Рязанской и Тульской областей ожидается сильная жара - температура воздуха может подняться до плюс 33-36 градусов. В столичном регионе из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности, символизирующий на прогностических картах опасные погодные условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.