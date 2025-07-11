В Югре освобождение всех подтопленных из-за паводка участков ожидается в конце июля

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, по последней информации, в регионе на территории трех муниципальных образований остаются подтопленными 25 приусадебных участков, а также 3 участка автомобильных дорог

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты прогнозируют полное освобождение приусадебных участков, подтопленных паводком в Ханты-Мансийском автономном округе, в конце июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как сообщалось, ранее в Югре число подтопленных участков превышало 270. На пике было зафиксировано порядка десяти переливов через дороги и была подтоплена вертолетная площадка в поселении Белогорье.

"Предварительно, по расчетам, с учетом всех текущих климатических условий, планируется [полное освобождение всех участков от воды] 25 июля", - сказал собеседник агентства.

По последней информации, в регионе на территории трех муниципальных образований остаются подтопленными 25 приусадебных участков, а также 3 участка автомобильных дорог.