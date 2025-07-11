Народный фронт в ДНР сконцентрируется на общественном контроле

По словам руководитель регионального исполнительного комитета Сергея Самохина, основное внимание уделят социальной сфере - здравоохранение, образование, спорт, а также ЖКХ

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Приоритетами работы регионального исполнительного комитета (РИК) Народного фронта в ДНР определены общественный контроль и помощь освобожденным районам республики, сообщил ТАСС руководитель РИК Сергей Самохин.

"У нас в плане работы Народного фронта в ДНР сейчас стоит основная задача - мы выполняем функцию общественного контроля. Мы сейчас это переводим в более медийное пространство, мы большую работу проделали в прошлом году над этим. Мы работаем с нашими органами власти, они идут на контакт, многие проблемы поднимаются и начинают решаться. Мы сейчас постепенно будем это переводить больше в медийную плоскость, потому что у нас регион очень сложный, непростой, но у нас потихоньку получается делать жизнь людей лучше", - сказал Самохин.

По его словам, основное внимание уделят социальной сфере - здравоохранение, образование, спорт, а также ЖКХ. Еще один приоритет - освобожденные от ВСУ районы. Работа ведется совместно с муниципалитетами. "Наша задача - сотрудничать, поддерживать, чтобы жизнь людей там была комфортной, уютной, несмотря на все масштабы бедствия, которые там произошли", - заключил собеседник агентства.