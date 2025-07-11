Гладков назвал губернаторов солдатами Путина

Вячеслав Гладков ранее подчеркивал роль президента Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Губернаторы и главы российских регионов - солдаты президента России Владимира Путина, которые на местах исполняют его решения. Такое мнение в интервью ТАСС высказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Задачи, которые ставит президент, мы стараемся выполнить в первую очередь. Он руководитель, а мы люди, которые на своих местах те решения, которые он принимает, в том числе кадровые, исполняем. Мы - солдаты президента, поэтому по-другому выйти не может", - сказал он.

Вячеслав Гладков ранее подчеркивал роль президента Владимира Путина и правительства России в вопросах поддержки пострадавших от действий ВСУ в регионе. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь жителям и бизнесу Белгородской области поступило более 20 млрд рублей.

Президентским указом в регионе введен режим, допускающий отселение жителей региона из опасных зон, усиленную охрану порядка и введение особого режима въезда на отдельные территории.

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск 12 июля.