На Кубани снижают издержки в строительстве ради доступности жилья для семей

Вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной компании "Девелопмент-Юг" Владимир Кравченко сообщил, что рынок недвижимости в Краснодаре остается перенасыщенным, что усиливает конкуренцию между застройщиками и сдерживает рост цен

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Тренд на сокращение себестоимости строительства и оптимизацию издержек с целью предложения более доступного жилья для семейных покупателей фиксируется среди девелоперов Краснодарского края. От этом сообщил в беседе с ТАСС вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной компании "Девелопмент-Юг" Владимир Кравченко.

"В среде девелоперов наблюдается тренд на сокращение издержек и себестоимости возведения объектов, что предлагает конечным потребителям более выгодную цену для приобретения. Застройщики адаптируют планировки квартир в новых проектах под бюджет и покупательскую способность основной целевой аудитории - семьи с детьми", - сказал он.

Эксперт добавил, что рынок недвижимости в Краснодаре остается перенасыщенным, что усиливает конкуренцию между застройщиками и сдерживает рост цен. По данным сервиса "ДОМ.РФ", Краснодар занимает третье место в стране по объему текущего строительства - 5,2 млн кв. м, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

При этом, по оценке Кравченко, несмотря на высокие объемы предложения, существенного снижения цен не ожидается, поскольку возможности для этого у застройщиков ограничены.

"Конкуренция среди застройщиков крайне высока, но возможности для снижения цен у девелоперов ограничены. <…> На вторичном рынке тоже предложение превышает спрос, но здесь практически нет доступных инструментов для покупки", - подчеркнул эксперт.