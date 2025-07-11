В Лефортово и Таганском районе из-за парада ретро-трамваев перекроют движение

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Движение транспорта на нескольких улицах в Лефортове и Таганском районе временно перекроют 12 июля в связи с парадом исторического транспорта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"12 июля несколько улиц в Лефортове и Таганском районе закроют для проезда автомобилей в связи с проведением парада исторического транспорта. С 07:00 до 19:00 будет перекрыт участок улицы Сергия Радонежского от Андроньевской площади до Рогожского Вала. Кроме того, с 11:30 до 12:00 закроют движение на Волочаевской улице (от Таможенного до Танкового проезда), Красноказарменной площади (от Танкового проезда до Красноказарменной улицы)", - говорится в сообщении.

Также движение приостановят на участках от Красноказарменной площади до Авиамоторного проезда, шоссе Энтузиастов и бульвара Энтузиастов.

Парад исторических трамваев пройдет от Трамвайно-ремонтного завода до улицы Сергия Радонежского. После его завершения состоится выставка вагонов и автомобилей. Водителям советуют заранее планировать маршруты.