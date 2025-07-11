Ученые РАН: собранный в Сочи урожай хороший, несмотря на весенние заморозки

В пресс-службе Субтропического научного центра также отметили, что после сбора урожая запланирован биохимический анализ состава плодов, а также исследования по поиску оптимальных технологий хранения и переработки для каждого сорта и гибрида

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Ученые Субтропического научного центра Российской академии наук (РАН) оценили собранный урожай персика, нектарина, сливы и алычи как хороший, несмотря на аномальное похолодание в конце весны. Сложные погодные условия повлияли на раннеспелые сорта, но в целом ситуация на опытных полях центра остается положительной, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

Поздние весенние заморозки стали главным испытанием для садов в приморской зоне Краснодарского края: аномальное похолодание в конце весны повредило цветки и завязи у различных культур. Также ситуацию усугубили частые туманы во время цветения растений. Из-за них снижалась температура воздуха и подавлялась активность пчел, что привело к недостаточному опылению.

"На опытных полях Субтропического научного центра РАН идет традиционная пора сбора урожая персиков, нектаринов, сливы и алычи - сливы русской. Несмотря на сложные погодные условия весны, которые особенно повлияли на раннеспелые сорта, в целом ученые оценивают собранный урожай как хороший", - сказали в пресс-службе центра.

Там также отметили, что после сбора урожая запланирован биохимический анализ состава плодов, а также исследования по поиску оптимальных технологий хранения и переработки для каждого сорта и гибрида. Этап сбора завершился традиционной оценкой коллекционных сортов и дегустацией, которую ежегодно проводят для того, чтобы выделить сорта по вкусовым качествам. Сорт может быть очень урожайным, но по вкусу уступать другим и, как следствие, быть невостребованным для производства, пояснили в пресс-службе.

"Этот сезон вновь подчеркнул важность интенсивной селекционной работы и разработки агротехнологий, позволяющих садам юга России противостоять участившимся климатическим аномалиям. Исследования центра, нацеленные на создание устойчивых, продуктивных сортов и эффективных систем ведения садоводства, становятся залогом будущих стабильных урожаев в условиях меняющегося климата", - заключили в центре.