Мошенники готовят волну атак после выхода нового сезона "Игры в кальмара"

Специалисты уже нашли 175 поддельных сайтов с якобы новыми эпизодами, и их количество будет расти, сообщили в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мошенники готовят волну атак на пользователей, в рамках которой будут использовать недавний выход третьего сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара", сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Специалисты предупреждают, что с 23 июня нашли уже 175 сайтов якобы с новыми эпизодами, и их количество будет расти, пока есть интерес к "Игре в кальмара". Преступники используют высокий спрос на зарубежный видеоконтент в России, пояснил глава Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.

Сайты мошенников могут предлагать либо скачать новые серии, либо установить программное обеспечение (на самом деле вредоносное), чтобы посмотреть их. Также пользователь может столкнуться с предложением купить подписку на серии без рекламы или в высоком качестве. Установив "ПО для просмотра", можно случайно загрузить себе стилер или майнер, "подписка" же чревата потерей денег и банковских данных.

"Обман на фоне ажиотажа вокруг громких релизов - отработанный мошеннический сценарий", - резюмировал Кирюшкин.

Сериал "Игра в кальмара" южнокорейского режиссера Хван Дон Хёка вышел в сентябре 2021 года. За первые четыре недели после выхода зрители посвятили ему более 1,65 млрд часов. Сюжет рассказывает о подпольной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют жизнью ради огромного денежного вознаграждения.

Третий сезон уже установил рекорд по числу просмотров за первую неделю со дня выхода на стриминговой платформе Netflix. Продолжение истории об играх на выживание всего за три дня привлекло 60,1 млн зрителей со всего мира.