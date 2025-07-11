В Омской области ввели дополнительную меру поддержки для детей-сирот

Средства выделяются из областного бюджета.

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Меру поддержки детей-сирот в виде субсидии на получение жилья ввели в Омской области, где, по данным на 2024 год, проживает более 5 тыс. детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В регионе введена дополнительная мера поддержки для детей-сирот - предоставление государственной субсидии на приобретение жилья. Размер выплаты составляет 2 млн 859 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Средства выделяются из областного бюджета.

Новый механизм дополняет уже действующие формы поддержки, включая предоставление квартир в рамках инвестиционных проектов и покупку жилья у региональных застройщиков. Также продолжается выдача жилищных сертификатов, по которым сироты могут самостоятельно выбрать и оформить жилье в любом регионе страны.

В отличие от них, новая субсидия может быть использована только на приобретение недвижимости на территории Омской области. "Свидетельство о праве на получение выплаты действует в течение семи месяцев. В течение этого срока получателю необходимо подобрать жилье, соответствующее нормативам, утвержденным в муниципальных образованиях", - добавили в правительстве.