В Прибайкалье запретили посещение лесов из-за жары

Ограничение необходимо для того, чтобы снизить количество лесных пожаров по причине человеческого фактора

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области ввели запрет на посещение лесов в связи с жарой и повышением классов пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Иркутской области с 11 июля действует ограничение на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса при четвертом и пятом классах пожарной опасности. <…> Ограничительные меры были установлены из-за сухой и жаркой погоды, а также в связи с неблагоприятным прогнозом на территории Иркутской области. <…> Ограничение действует на территории всех 37 лесничеств с 11 по 31 июля 2025 года. Также вводится ограничение на проведение в лесах всех видов пожароопасных работ", - говорится в сообщении.

Это ограничение необходимо для того, чтобы снизить количество лесных пожаров по причине человеческого фактора. Ранее такой же запрет действовал 5-17 июня и 21 июня - 2 июля.

По данным на утро пятницы, в Иркутской области зарегистрированы лесные пожары на площади 420 га, из которых 355 га находятся на заповедной территории. В тушении участвуют 183 сотрудника лесопожарных формирований, привлечено восемь единиц наземной техники.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12-18 июля по области ожидаются высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Температура воздуха местами поднимется выше 30 градусов.