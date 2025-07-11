В Омской области в Иртыш выпустили более 17 тыс. мальков краснокнижной стерляди

Рыба выпущена в рамках договоренности с Минприроды региона

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Выпуск более 17 тыс. мальков стерляди, запрещенной к вылову и внесенной в Красную книгу России, выпустили в Омской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В реку выпустили 17 676 мальков стерляди весом около 3,8 грамма каждый. Выпуск молоди стерляди проходил под контролем комиссии", - сообщили в правительстве. В пресс-службе уточнили, что рыба выпущена в Иртыш в рамках договоренности с Минприроды региона. Мальки выращены на омском заводе "Бородино", единственном в регионе по искусственному воспроизводству водных биоресурсов.

В пресс-службе отметили, что стерлядь относится к ценным видам осетровых рыб. В Иртыше еще одним видом осетровых является осетр сибирский, занесенный в Красную книгу РФ. Стерлядь, в отличие от осетра, не совершает дальних миграций по реке и живет относительно оседло.

"Мероприятия по выпуску такого вида рыбы важны для Омской области как для восстановления нерестового стада,так и для сохранения национального богатства - ценных рыб", - сообщили в пресс-службе.