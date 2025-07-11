На Украине заочно предъявили обвинения Дмитрию Патрушеву

Зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев © Петр Ковалев/ ТАСС

Поводом для этих обвинений в СБУ называют якобы кражу украинского зерна с вошедших в состав РФ территорий