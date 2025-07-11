На Украине заочно предъявили обвинения Дмитрию Патрушеву

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву.
По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, обвинения предъявлены по статье о военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Поводом для этих обвинений в СБУ называют якобы кражу украинского зерна с вошедших в состав РФ территорий.
В 2018-2024 годы Дмитрий Патрушев возглавлял Министерство сельского хозяйства РФ.