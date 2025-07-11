Центр "Воин" впервые представит площадку на выставке "Улица Дальнего Востока"

Уличная площадка размером более 500 кв. м будет работать в формате военно-спортивного городка

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" организует площадки на территории кампуса Дальневосточного федерального университета и впервые на выставке "Улица Дальнего Востока". Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

"Центр "Воин" примет участие в десятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Площадки организации будут представлены как на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, так и впервые на выставке "Улица Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Уличная площадка размером более 500 кв. м будет работать в формате военно-спортивного городка, где любой желающий сможет пройти мастер-классы по направлениям подготовки центра "Воин". В зоне тактической медицины гости изучат сердечно-легочную реанимацию, научатся накладывать жгут и турникет, освоят алгоритм эвакуации раненого с поля боя.

Также посетители смогут научиться управлять наземным дроном и беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в специальном кубе, проверят свои навыки в стрельбе из разных видов лазерного оружия и разборке-сборке автоматов АК-74М, АК-12 и пистолета Макарова. На уличной площадке центра "Воин" будет представлена экспозиция ТОР "Патриотическая". В пространстве разместят современные образцы БПЛА как гражданского, так и военного назначения.

Кроме того, для участников и гостей форума будет организована игра в лазертаг. В программе центра "Воин" примет участие Российский союз боевых искусств (РСБИ). Представители РСБИ проведут мастер-классы и показательные выступления по рукопашному бою, каратэ и другим видам единоборств. На стенде центра в кампусе ДВФУ участники форума смогут ознакомиться с деятельностью его филиалов при помощи интерактивной мультимедийной панели. Также гости получат возможность принять участие в мастер-классах по тактической медицине, управлению БПЛА на отечественном симуляторе, разборке-сборке автомата Калашникова.

Трутнев отметил, что в центрах "Воин" прошли подготовку свыше 95 тыс. курсантов. "Более 8 тыс. преподавателей начальной военной подготовки прошли переподготовку на базе центра. Работа центра и подготовка подрастающего поколения позволяют сделать нашу страну сильнее", - сказал вице-премьер.

О форуме

X Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка "Улица Дальнего Востока" будет доступна для участников форума, 7-9 сентября она откроется для всех желающих.