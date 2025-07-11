В Югре мужчина взыскал с организации более 1 млн рублей за сверхурочную работу

Сотрудник одной из организаций обратился в суд с требованием о взыскании оплаты за фактически выполненную сверхурочную работу, которая не была компенсирована работодателем

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июля. /ТАСС/. Пыть-Яхский городской суд вынес решение в пользу работника, удовлетворив его иск о взыскании оплаты за сверхурочную деятельность несмотря на отсутствие официальных приказов в организации. Работодатель выплатит ему свыше 1 млн рублей, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Югры.

"Пыть-Яхский городской суд вынес решение в пользу работника, удовлетворив его иск о взыскании оплаты за сверхурочную работу. Важное значение данного прецедента заключается в том, что суд признал право работника на оплату сверхурочной работы даже при отсутствии официального приказа, если факт выполнения работы доказан. Суд обязал работодателя оплатить сверхурочную работу в размере более 1,1 млн рублей и компенсацию морального вреда в 50 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудник одной из организаций обратился в суд с требованием о взыскании оплаты за фактически выполненную сверхурочную работу, которая не была компенсирована работодателем. Предприятие оспаривало требования, ссылаясь на физическую невозможность отработки указанного количества смен и отсутствие официальных приказов о привлечении к сверхурочной работе, однако суд вынес решение в пользу работника.

Апелляционная инстанция подтвердила законность решения суда первой инстанции, оставив жалобу работодателя без удовлетворения.