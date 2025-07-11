Путин назвал журнал "Эксперт" одним из ведущих деловых изданий страны

Президент поздравил редакцию журнала с 30-летием со дня выхода первого номера издания

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление коллективу редакции журнала "Эксперт" по случаю 30-летия со дня выхода первого номера издания. Глава государства отметил роль журнала в отечественном медиапространстве.

"За прошедшее время журнал значительно укрепил свой потенциал. И сегодня, во многом благодаря профессионализму коллектива, творческой работе корреспондентов, он занимает достойное место в отечественном медиасообществе и по праву считается одним из ведущих деловых изданий страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам президента, "Эксперт" ценят за основательность и объективность суждений, глубокий, всесторонний анализ актуальных проблем экономической, политической, общественной жизни, ключевых вопросов национальной и международной повестки.

"Вы ориентируетесь на лучшие традиции отечественной журналистики, предоставляете политикам, предпринимателям, ученым хорошую возможность для открытых, содержательных дискуссий, всегда интересных читателям", - добавил Путин.

Путин также отметил многогранную работу региональных отделений журнала, его информационные, патриотические, творческие и просветительские проекты.