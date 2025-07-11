Во всех центрах женского здоровья в Москве начнут раздавать бесплатную воду

Раздача воды организована в учреждениях социальной сферы в часы максимальной жары

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бесплатную раздачу воды в связи с прогнозируемой экстремальной жарой будут проводить в центрах женского здоровья в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Чтобы поддержать москвичей в аномальную жару, мы организовали централизованную раздачу питьевой воды во флагманских офисах "Мои документы", дворце госуслуг и в поликлиниках во всех округах. Сегодня зной сохранится, температура может подняться до 35 градусов, поэтому мы распространили меру на все столичные центры женского здоровья - их ежедневно посещают сотни москвичек, в том числе беременные женщины и мамы с детьми. Такие меры помогают снизить риски перегрева и обезвоживания", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она призвала горожан соблюдать питьевой режим, избегать длительного пребывания на солнце и при недомогании обязательно обращаться к врачу. Кроме того, напомнила заммэра, для посетителей и персонала социальных учреждений в доступе кулеры с питьевой водой.

Раздача воды организована в учреждениях социальной сферы в часы максимальной жары - с 12:00 до 15:00. Бутылки с питьевой водой доступны как посетителям, так и сопровождающим.

11 столичных центров женского здоровья пополнили список действующих точек раздачи питьевой воды.