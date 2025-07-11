В регионах Западной Сибири объявили штормовое предупреждение на 11-13 июля

В Западно-Сибирском УГМС сообщили, что температура воздуха окажется ниже нормы на 1-2 градуса и составит 20-25 градусов

КЕМЕРОВО, 11 июля. /ТАСС/. Грозы с градом и сильный ветер с порывами до 22 м/с ожидаются в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, а также на Алтае 11 июля и продлятся до 13 июля. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

"В выходные 12-13 июля ожидается приближение очередного циклона из районов северного Урала, он принесет на территорию юга Западной Сибири интенсивные дожди, грозы, усиление ветра", - сообщили синоптики.

Так, в пяти регионах ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха окажется ниже нормы на 1-2 градуса и составит плюс 20-25 градусов.