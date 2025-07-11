В больнице Северной Осетии начнут операции по трансплантации

Специалистов региона будут обучать на базе НМИЦ Шумакова

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июля. /ТАСС/. Трансплантационная программа к концу года будет запущена в больнице Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"В Северной Осетии готовим к запуску трансплантационную программу. О будущем, которое может изменить жизни многих, говорил с Сергеем Готье - главным внештатным трансплантологом Минздрава России и директором НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика Шумакова", - сказал Меняйло.

Сергей Готье побывал в республиканской клинической больнице (РКБ), где будет запущена программа. Специалистов региона будут обучать на базе НМИЦ Шумакова.

"Рассчитываем до конца года открыть подразделение трансплантологии в РКБ и дать начало большому, нужному делу", - отметил глава региона.