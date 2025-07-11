Аэропорт Геленджика провел работу по подготовке к выполнению рейсов

Генеральный директор ООО "Аэропорт Геленджик" Иван Таранченко сообщил, что все рейсы и пассажиры будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе, который был введен в эксплуатацию в феврале 2022 года

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Службы аэропорта в Геленджике провели работу по подготовке к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности, сообщил журналистам генеральный директор ООО "Аэропорт Геленджик" Иван Таранченко.

По решению Росавиации с 10 июля был отменен NOTAM (соответствующее извещение летному составу, запрещающее полеты в аэропорт Геленджик).

"Предварительно проведена работа по подготовке аэропорта к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности полетов, соблюдены и учтены все требования, предъявляемые к нам в текущих условиях. Все рейсы и пассажиры будут обслуживаться в новом аэровокзальном комплексе, который был введен в эксплуатацию в феврале 2022 года", - отметил Таранченко.

Аэровокзальный комплекс аэропорта имеет пропускную способность 891 пассажир в час, в год он может обслуживать более 1 млн человек. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и шестью выходами на посадку.

Ранее сообщалось, что авиакомпании планируют возобновить полеты с 18 июля.