В аэропорту Жуковский открылась бесплатная курительная комната

Использование комнаты бесплатно для всех посетителей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Курительная комната открылась в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Использование комнаты бесплатно для всех посетителей аэропорта.

"Теперь в зале ожидания международной зоны вылета работает первая курительная комната аэропорта Жуковский. Несмотря на признанный вред привычки, данная услуга входит в число наиболее востребованных среди пассажиров любого аэропорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помещение рассчитано на одновременное комфортное пребывание нескольких человек, оборудовано современными системами фильтрации воздуха, а также соответствует всем требованиям пожарной безопасности.