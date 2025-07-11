Водителям в Москве рекомендуют в жару брать с собой воду и солнцезащитный крем

Также автомобилистов просят не оставлять детей и животных в машине

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Автомобилистам рекомендуется брать в дорогу воду и солнцезащитный крем, так как в Москве установилась жаркая погода. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По прогнозу синоптиков, до 14 июля в Москве ожидается сильная жара до 35 градусов. Рекомендуем водителям брать воду и солнцезащитный крем в дорогу, открывать окна и двери перед поездкой, чтобы выпустить раскаленный воздух, затем включать кондиционер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если не глушить двигатель сразу после парковки, то система охлаждения прослужит дольше. Также автомобилистов просят не оставлять детей и животных в машине.