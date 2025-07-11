Первые выпускники кафедры IT в атомной энергетике РТУ МИРЭА получили дипломы

Несколько студентов получили дипломы с оферами от компаний-партнеров

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский технологический университет (РТУ МИРЭА) и Росатом вручили дипломы первым выпускникам базовой кафедры информационных технологий в атомной энергетике. Как сообщила пресс-служба АО "Гринатом" (IT-интегратор Росатома), более 50 студентов успешно завершили обучение на кафедре по направлению "Программная инженерия".

"Студенты прошли углубленную подготовку по специализированным программам, разработанным с учетом актуальных потребностей предприятий атомной энергетики. Уникальность программы подготовки ИТ-специалистов для атомной энергетики заключается в ее практико-ориентированности. Выпускники не только получают дипломы, но и сразу же предложения о трудоустройстве от ключевых игроков отрасли", - приводятся слова директора департамента технологической независимости АСУ ТП и КИИ госкорпорации "Росатом" Михаила Лысачева.

Несколько студентов получили дипломы с оферами от компаний-партнеров. Например, 13 выпускников получили предложения от ИТ-интегратора электроэнергетического дивизиона Росатома, еще девять - от АО "Гринатом".

Подготовку специалистов для своих предприятий по направлению "Программная инженерия" на базе МИРЭА Росатом начал в 2022 году. На данный момент на профильной кафедре по этому направлению продолжают обучение более 200 студентов. За время обучения студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки работы с современными технологиями в сфере атомной энергетики. Партнерство университета и Росатома обеспечивает учащимся доступ к передовым разработкам и реальным производственным задачам.