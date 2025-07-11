В Приамурье экс-начальника тыла УМВД отправили в колонию

Суд приговорил его к 6,5 года колонии за злоупотребление полномочиями

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июля. /ТАСС/. Суд в Благовещенске приговорил бывшего начальника тыла УМВД России по Амурской области к 6,5 года колонии за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"Благовещенским городским судом Амурской области постановлен обвинительный приговор в отношении бывшего начальника тыла УМВД России по Амурской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении. Осужденному с учетом ранее назначенного наказания за другие должностные преступления назначено окончательное наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных органах, на срок три года, с лишением специального звания "полковник внутренней службы".

В 2012-2015 годах осужденный организовал предоставление подрядчику проектно-сметной документации на реконструкцию здания клуба под спортивный комплекс центра профессиональной подготовки УМВД России по Амурской области до проведения конкурсных процедур. При формировании аукционной документации использовались откорректированные компанией сметы, из которых была исключена часть работ, а начальная максимальная стоимость заранее рассчитана под выделяемые лимиты бюджетных средств - 48,5 млн рублей.

В дальнейшем фигурант обеспечил выделение дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 6,5 млн рублей в интересах конкретного подрядчика, после чего при аналогичных нарушениях конкурентных процедур заключил второй договор. В результате преступных действий соучастников выделенные государством 55 млн рублей бюджетных средств были израсходованы ненадлежащим образом, поскольку здание клуба было реконструировано с серьезными нарушениями условий контрактов и требований проекта. Помимо этого, по инициативе осужденного были приняты и оплачены фактически невыполненные работы на сумму 7,6 млн рублей.