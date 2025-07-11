ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 78%

Деятельность правительства РФ одобряют 49,7% опрошенных

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 30 июня по 6 июля, составляет 77,8%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,8% участников опроса (минус 0,7 п.п. ), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,9 п.п. и составляет 74,4%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 49,7% опрошенных (плюс 0,8 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50% респондентов (плюс 0,3 п.п.). О доверии Мишустину заявили 58,7% опрошенных (минус 0,6 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,2% (минус 6,1 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28% (минус 2,2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,6% (минус 2,1 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,7% (минус 1,8 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 33,1% (минус 1,4 п.п.), КПРФ - 9,7% (без изменений), ЛДПР - 11,7% (плюс 0,5 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3,8% (плюс 0,3 п.п.), "Новых людей" - 6,5% (плюс 0,1 п.п.).