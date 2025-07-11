В России впервые зафиксировали термин "контрольная работа"

Минпросвещения и Рособрнадзор определили объем проверок знаний в учебных часах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором дали определение термину "контрольная работа". При этом было определено максимальное количество часов, отведенное на проверочные работы, сообщил ТАСС замглавы Рособрнадзора Евгений Семченко.

"Впервые дано определение, что такое контрольная работа. Раньше у нас не было такого юридического термина. Каждый понимал это в меру своих особенностей. Министерство просвещения с нашим участием [Рособрнадзора] зафиксировало, что такое контрольная работа, и четко ограничило объем контрольных работ - не более 10% от общего количества часов", - сказал он.

Семченко отметил, что предварительный мониторинг, проведенный Рособрнадзором совместно с Минпросвещения РФ, показал, что в некоторых школах на контрольные работы отводилось порядка 25% от учебного времени.

По словам замглавы Рособрнадзора, на данный момент введена четко сформулированная государственная политика по вопросу контрольных работ. Семченко подчеркнул, что расписание проверочных работ должно быть прописано в учебной программе.