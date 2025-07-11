В Москве 11 июля температура достигла 30 градусов

В Гидрометцентре РФ сообщили, что в течение дня воздух в городе может прогреться до 36 градусов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Температура в Москве поднялась до плюс 30 градусов еще за два часа до наступления полудня. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Главная метеостанция столицы, расположенная на территории ВДНХ, в 10:00 мск зафиксировала подъем температуры воздуха до плюс 30 градусов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в течение дня воздух в городе может прогреться до 36 градусов. Таким образом, вполне вероятно установление нового температурного рекорда дня, который пока принадлежит 1996 году - тогда 11 июля столбики термометров в городе показали плюс 35,6 градуса.

Накануне, как напомнили в Гидрометцентре РФ, в столице уже состоялся температурный рекорд - воздух прогрелся до плюс 33,7 градуса, обогнав предыдущее значение, также зафиксированное в 1996 году, на 0,3 градуса. "Душной была и ночь 10 июля, когда минимальная температура воздуха составила 19,9 выше нуля - это третья самая теплая ночь на 10 июля за всю метеорологическую историю", - продолжил собеседник агентства. Теплее была ночь на 10 июля только два раза: в 1996 году, тогда температура составила плюс 20,9 градуса и в 2010 году - плюс 20,5 градусов.

Что же касается характера погоды текущих суток, то, по данным Гидрометцентра РФ, Москва и Подмосковье будут находиться в области повышенного атмосферного давления, что обеспечит отсутствие осадков, но вечером в отдельных районах все-таки возможен кратковременный дождь и гроза.