На форум молодежи УрФО "Утро" поступило почти 2 тыс. заявок

Мероприятие пройдет с 24 по 29 сентября в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Организаторы форума молодежи УрФО "Утро" зарегистрировали более 2 тыс. заявок на участие в мероприятии, которое состоится с 24 по 29 сентября в Тюмени. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога в Telegram-канале.

"Продолжаем готовиться к форуму "Утро", который пройдет с 24 по 29 сентября в Тюмени. <...> Уже подано порядка двух тысяч заявок со всей России, но самые активные - это Ямал и Югра", - сообщил полпред.

Тема форума в этом году - "Молодые профессионалы России", добавил Жога. "От регионов УрФО будет подготовлено шесть тематических площадок по актуальным вопросам сегодняшнего дня - от сферы IT и работы с информацией до построения индивидуальных профессиональных траекторий развития", - отметил он.

Ранее Жога сообщал, что участие в форуме смогут принять рекордные 1,5 тыс. молодых людей из разных регионов России, в том числе Донбасса и Новороссии. В 2024 форум проходил в Екатеринбурге.