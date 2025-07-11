Издание отличается оригинальным авторским почерком, подчеркнул премьер-министр России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив журнала "Эксперт" с 30-летием со дня выхода первого номера издания, отметив уникальность выпускаемых материалов и профессионализм сотрудников.

"Все эти годы "Эксперт" всегда находится в центре новостей, помогает ориентироваться в информационном потоке, формирует дискуссию, откликается на события и перемены в экономике, финансах, промышленности, науке, дает им компетентную оценку. Журнал отличается оригинальным авторским почерком, представляет мнения экспертного сообщества", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что освоение новых форматов, разнообразных жанров и сохранение высоких стандартов качества привлекло читателей, которые "находят на страницах интересные и полезные материалы", и заслужило уважение профессионалов.

"Благодаря уникальной команде журналистов, редакторов, обозревателей, людей талантливых, увлеченных своим делом, "Эксперт" продолжает оставаться одним из самых востребованных профильных изданий", - добавил премьер-министр.

Мишустин пожелал коллективу журнала новых успехов, творческих удач, благополучия и процветания.