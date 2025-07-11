В Хабаровском крае в реке Ул не выявили превышение цианидов

На руднике "Многовершинное" 10 июля произошел прорыв пульпопровода

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Превышение концентрации цианидов в реке Ул в Хабаровском крае в результате прорыва пульпопровода на руднике "Многовершинное" по результатам мониторинга предприятия не выявлено. Об этом говорится в сообщении "Хайлэнд голд".

"10 июля на территории рудника "Многовершинное" произошел прорыв пульпопровода. Предприятие незамедлительно приступило к ликвидации последствий происшествия, утечка была устранена в течение нескольких часов. На данный момент весь поврежденный грунт изъят, проводится отсыпка во избежание дальнейшего попадания стекающих вод в реку. По результатам мониторинга предприятия превышения цианидов не установлено, наблюдения продолжаются. Выполняются мероприятия, направленные на обеспечение непрерывного мониторинга состояния после происшествия", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что предприятие оказывает содействие надзорным органам в оценке произошедшего: на месте уже находятся представители Прокуратуры и Росрыболовства, ожидается приезд представителей Росприроднадзора, ведется отбор проб независимой аккредитованной лабораторией ЛЭАК. "Причины и последствия происшествия будут известны после получения результатов отбора проб и проведения расследования. Фабрика работает в штатном режиме", - добавили там.

Ранее сообщалось, что сбой технологического процесса с прорывом пульпопровода произошел на золотодобывающем предприятии "Многовершинное" в Хабаровском крае, пульпа попала в реку Ул.